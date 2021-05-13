Биолог заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Фото: Instagram

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что в ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды. Она пояснила, что если в конце мая и июне будет сухо и жарко, то число заражений COVID-19 снизится, а если людям придется собираться в закрытых помещениях из-за дождя, то наоборот.

По словам профессора, сейчас «по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский», беспокоит также индийская разновидность инфекции.

«Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц – два в России все определит погода», - заявила Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российские вакцины работают против индийского штамма коронавируса. Ранее в начале этого месяца она рассказала, что по состоянию на 6 мая в нашей стране первую прививку от коронавирусной инфекции в России получили 13,4 миллиона человек, обе дозы вакцины – 9,4 миллиона граждан.