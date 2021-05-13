Последние новости на утро 13 мая 2021: Лавров указал на опасность применения санкций в обход ООН

«КП» – о последних новостях на утро 13 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 13 мая 2021 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Запад пытается навязать всем странам правила, выработанные «за спиной» мирового сообщества. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции после встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, подчеркнув, что в Москве такую политику считают не только неприемлемой, но и опасной. Сергей Лавров также указал на опасность применения односторонних экономических санкций в обход ООН, которые, по его словам, «как правило, бьют по наиболее уязвимым слоям населения, лишь заводят ситуацию в тупик».

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что в ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом в России будет зависеть от погоды. Она пояснила, что если в конце мая и июне будет сухо и жарко, то число заражений COVID-19 снизится, а если людям придется собираться в закрытых помещениях из-за дождя, то наоборот.

Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из России за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи. На их долю приходится 27% от общего показателя по экономике. За ними следуют компании металлургического сектора и банки. Об этом накануне рассказал премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск объявил, что его автоконцерн временно приостанавливает продажи своих электромобилей за биткоины, поскольку деятельность по обеспечению существования и функционирования этой самой популярной в мире виртуальной валюты связана с добычей полезных ископаемых, что наносит вред экологии.

Начавшийся на прошлой неделе конфликт между Израилем и Палестиной продолжает ухудшать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Теперь противостояние между двумя сторонами привело к всплеску насилия со стороны арабского населения, проживающего на территориях, контролируемых Тель-Авивом.

Тем временем «КП» восстановила маршрут Ильназа Галявиева из дома до казанской школы №175, где он открыл стрельбу по ученикам и педагогам, а также разбиралась, почему «гуляющего» по району с карабином в руке убийцу никто не остановил.

К слову, по данным следствия, у него менингиома – опухоль, которая давит на мозг и, возможно, нарушает кровообращение. Как это может повлиять на ход дела, «Комсомолка» спросила у врача-психиатра Артема Гилева.

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