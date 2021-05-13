Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности США

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Документ принят на фоне недавних инцидентов с компаниями Microsoft Exchange, SolarWinds, и Colonial Pipeline. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Как отмечается в сообщении, американские организации все чаще сталкиваются с «изощренной злонамеренной киберактивностью как со стороны государственных действующих лиц, так и со стороны киберпреступников».

«Эти инциденты имеют общие черты, в том числе недостаточность защиты в сфере кибербезопасности, которая делает организации частного и государственного секторов более уязвимыми», - заявляют в пресс-службе.

В сообщении говорится, что принятый документ вносит существенный вклад в модернизацию средств обеспечения кибербезопасности. Указывается на то, что этот приказ является «первым из многих» шагов администрации Байдена в данной области.

В Белом доме уточнили, что указ устраняет барьеры для обмена данными между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности. Кроме того, документ модернизирует и внедряет более строгие стандарты кибербезопасности в федеральном правительстве.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, однако намерен поднять этот вопрос в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. МИД РФ обвинения США в кибератаках назвали безосновательными.