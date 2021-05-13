Colonial Pipeline возобновляет работу трубопровода после кибератаки Фото: REUTERS

Крупнейшая трубопроводная компания США Colonial Pipeline возобновляет деятельность после многодневного простоя из-за кибератаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Colonial Pipeline возобновит работы в 17:00 по времени восточного побережья США 12 мая», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данное решение было принято на фоне разговора министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с руководством Colonial Pipeline после того, как в стране разразился топливный кризис.

Напомним, Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке в минувшую пятницу, 7 мая, после чего отключила некоторые линии для сдерживания «угрозы, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы». Как писал сайт kp.ru, Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в южных и восточных штатах.

В Белом доме в произошедшем обвинили хакеров из России. Президент США Джо Байден заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию, но собирается поднять этот вопрос в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. МИД РФ обвинения США в кибератаках назвали безосновательными.