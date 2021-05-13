NYT: у ряда представителей США за рубежом обнаружили повреждения мозга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С загадочными проблемами, связанными с повреждением головного мозга, столкнулись свыше 130 американских дипломатов и военных, работавших за границей.

Как передает издание New York Times со ссылкой на ряд официальных лиц, сначала было выявлено 60 таких случаев на Кубе и в Китае, однако позже повреждения зарегистрировали у дипломатов, работавших в Европе и странах Азии. Как отмечается, случаи, зафиксированные внутри США, вероятно, являются последствиями произошедшего с сотрудниками за рубежом.

По данным издания, степень повреждений варьируется от головных болей до мыслей о суициде.

Отмечается, что похожие инциденты получили распространение около пяти лет назад. В то время бывший президент США Дональд Трамп пытался усилить участие Министерства обороны в расследование произошедшего, но возникли трудности из-за федеральной защиты данных о здоровье, что ограничивало доступ к необходимой информации.

На сегодняшний день, как передает издание, сбором данных для выявления вероятных закономерностей занимается Совет национальной безопасности. Кроме того, специальное подразделение для сбора данных о новых похожих инцидентах создано в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Ответственным за расследование назначен замдиректора Дэвид Коэн.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские власти расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии «направленной энергии» против американских сотрудников за рубежом. Одна из подобных атак на территории страны, предположительно, произошла в ноябре прошлого года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году.