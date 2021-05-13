Курс биткойна 13 мая упал до 46,9 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая популярная криптовалюта снова начала терять свои позиции. В ходе торговой сессии утром в четверг, 13 мая, биткоин снизился более чем на 17 процентов, достигнув отметки в 46,9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Так, на бирже Binance, курс биткоина упала на 17,37 процентов и находился на уровне 46,9 тысячи долларов за штуку.

Напомним, ещё в декабре прошлого года курс популярной криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов, однако 21 февраля 2021 года цена биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в 58 тысяч долларов.

Тем не менее, после достижения рекордно отметки в курс криптовалюты начал резко терять в цене, но вскоре стоимость валюты снова пошла вверх, и 14 апреля стоимость биткоина впервые достигла 64 тысяч долларов. Однако уже через месяц криптовалюта вновь начала терять в цене.