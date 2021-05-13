Около 50% россиян сообщили, что перерабатывают Фото: Ольга БОББ

Почти половина россиян (47 процента) заявили, что они работают сверхурочно. Об этом говорят результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

Как передает RT, 53 процента опрошенных сообщили, что не перерабатывают. При этом 65 процентов сотрудников полагает, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Согласно данным исследования, на сегодняшний день в офисе работают чуть меньше половины опрошенных (44 процента), в то время как 30 процентов перешли на частичную удалёнку и 26 процентов работают из дома всегда. При этом большинство респондентов (84 процента) заявили, что сотрудник, который работает из дома, может ненадолго отвлекаться на личные дела.

В исследование приняли участие 616 компаний.

Напомним, накануне россияне рассказали, какие профессии вызывают у них больше всего уважения. Оказалось, что самой почитаемой является специальность врача. За этот вариант проголосовали 59 процентов респондентов.