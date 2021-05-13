В Японии 39 человек умерли после вакцинации Pfizer и BioNTech Фото: REUTERS

В Японии по меньшей мере 39 человек умерли после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer и BioNTech, однако связь между препаратом и летальными исходами медработники не установлена.

Как передает издание Yomiuri со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, среди умерших были лица в возрасте от 20 до 90 лет. В ведомстве отмечают, что наличие таких инцидентов на сегодняшний день не дает оснований для серьезных опасений по поводу качества препарата.

Согласно приведенным данным, после прививок этой вакциной были отмечены также 107 случаев сильных аллергических реакций, но их удалось снять медикаментозным путем. Как отмечается, после второй дозы примерно у 30 процентов привитых наблюдалось временное повышение температуры.

На сегодняшний день в Японии используется только вакцина Pfizer, которая, по данным экспертов, эффективна в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов коронавирусной инфекции. Как писал сайт kp.ru, спортсменов на Олимпиаде в Токио будут также прививать вакцинами BioNTech и Pfizer