Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, подчеркнув, что испокон веков этот праздник отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, а также олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

Российский лидер особо отметил деятельность мусульманских организаций, «которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями». Как отметил президент, мусульманские организации активно участвуют в жизни России, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, а также «уделяют неустанное внимание» образовательным, благотворительным, просветительским инициативам.

«Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение», - говорится в поздравлении главы государства

Мусульманский праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан, в этом году начинают отмечать с заходом солнца 12 мая и продолжают в течение дня 13 мая.