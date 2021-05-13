Состояние 14 пострадавших при стрельбе в школе в Казани стабильное Фото: REUTERS

Состояние 14 детей, которые пострадали во время стрельбы в школе №175 в Казани стабильное, и их жизни ничто не угрожает. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстана Лилия Галимова.

«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ (Детской республиканской клинической больницы), оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает», - сообщила пресс-секретарь, отметив, что пострадавшие находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 12 мая, из больницы выписали одного из пострадавших.

Напомним, в минувший вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из своего ружья в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали еще 23 человека. В среду, 12 мая, суд поддержал ходатайство следствия и отправил стрелявшего под арест на два месяца - до 11 июля.