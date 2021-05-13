Денежные переводы из России остаются самыми дешевыми в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Денежные переводы из России остаются самыми дешевыми в мире. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе Всемирного банка (ВБ), где уточняется, что стоимость переводов из РФ снизилась с 2,1 процента до 1 процента.

«Внутри региона сохраняются существенные различия в стоимости переводов по разным направлениям: наиболее дорогостоящими были переводы из Турции в Болгарию, а наименее дорогостоящими - из России в Грузию», - отметили в ВБ.

Как отмечают специалисты, объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии. В докладе указано, что к значительному снижению объема денежных переводов в регион в пересчете на доллары привело снижение курса рубля. Согласно подсчетам экспертов, в текущем году объем денежных переводов сократится еще на 3,2 процент.

В целом, по словам экспертов, вопреки прогнозам, кризис, вызванный коронавирусом, «не привел к серьезному сокращению объема денежных переводов». Согласно приведенным данным, в прошлом году в страны с низким и средним уровнем дохода поступили денежные переводы объемом 540 млрд долларов, что на 8 млрд долларов меньше или лишь на 1,6 процентов меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что сокращение объема зарегистрированных денежных переводов в прошлом году оказалось менее значительным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.