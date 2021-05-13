В Госдуме предложили ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот легкого пневматического оружия и ношение холодного оружия для самообороны. Соответствующий законопроект разработали члены комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

Как передает ТАСС, авторы документа отмечают, что на сегодняшний день в КоАП не предусмотрена ответственность за незаконный оборот газового, сигнального и пневматического оружия. Кроме того, кодекс запрещает гражданам носить холодное оружие, но никакой ответственности за нарушение такого правила не предусмотрено.

«Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», - говорится в сопроводительных материалах.

Как уточняется, речь идет только о деяниях, которые не содержат в себе признаки уголовного преступления.

Напомним, 12 мая профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. Ранее общественники также предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия до пяти лет. Кроме того, бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков, комментируя трагедию, которая произошла в казанской школе, предложил повысить минимальный возраст продажи огнестрельного оружия в России следует до 21 года.