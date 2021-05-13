Военные США раскритиковали письмо экс-генералов о психическом и физическом здоровье Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Действующие американские военные и эксперты раскритиковали открытое письмо 124 отставных генералов и адмиралов, которые усомнились в физическом и психологическом состоянии президента США Джо Байдена, а также поставили под сомнение итоги президентских выборов 2020 года.

Как передает интернет-изданию The Huffington Post, профессор, бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд назвал подобное письмо «очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии».

Маккосланд считает, что для военнослужащих опасно принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях», которые направленны на пересмотр результатов «честных выборов». По его словам, такие действия экс-генералов создают опасный прецедент.

Газета Politico сообщает, что письмо «встревожило» военнослужащих в Пентагоне «своим резким тоном», а также использованием положения генералов и адмиралов «для распространения дезинформации». Тем не менее официально в Минобороны США открытое письмо комментировать пока не стали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в своем письме экс-генералы заявили о невозможности «игнорировать психическое и физическое состояние» Главнокомандующего вооруженными силами США Джо Байдена, а также заявили, что нынешняя администрация «запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Американские генералы усомнились в психическом здоровье Байдена. И вот почему

Более 120 генералов и адмиралов Армии США, вышедших в отставку, подписали и опубликовали открытое письмо. В нем они выразили сомнения в честности последних президентских выборов в Америке, приведших Байдена к власти, а также в адекватности действующего главы государства, являющегося по совместительству главнокомандующим американской армии (подробнее)