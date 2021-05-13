ТюмГУ вошел в топ-10 университетов России по биологии

Фото предоставлено управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Тюменский государственный университет вновь продемонстрировал потенциал и лидерство, войдя в топ-10 премьер-лиги российских вузов в предметной области «Биологические науки» в соответствии с результатами Предметного национального агрегированного рейтинга.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

"Университет сделал ставку на развитие наук о жизни и окружающей среде, которые интегрируют в себе знания из областей естественных наук и математики, привлекая инженерные подходы и современные методы информационных технологий. Биологическая безопасность человека, животных и растений, состояние окружающей среды в условиях глобальных изменений, в том числе в Арктике – те острейшие вызовы современности, в поисках ответов на которые учёные и студенты совместно работают в Институте биологии, Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов, во взаимодействии с науками о человеке и обществе – в Школе перспективных исследований (SAS) и других подразделениях университета".

В некоторых разделах биологии, в частности, науках о растениях и животных, ТюмГУ по данным международного рейтинга U.S.News & World Report, входит в топ-500 университетов мира и в топ-3 вузов России вместе с МГУ им.М.В. Ломоносова и СПбГУ.

Высокий уровень биологических исследований в ТюмГУ с очевидностью демонстрирует комплексный балл публикационной результативности, используемый Министерством науки и высшего образования России для оценки деятельности научных организаций.

В первую лигу предметных областей, представленных в ТюмГУ, в Предметном национальном агрегированном рейтинге входят экономика и управление, социология, политические науки и регионоведение, образование и педагогические науки, физкультура и спорт, языкознание и литературоведение, история и археология, а также науки о Земле.

Справочно:

В новом агрегированном рейтинге рассматриваются 6 рейтингов, составленных на основе открытых баз данных и удовлетворяющие требованиям публичности, стабильности, массовости, в том числе предметные рейтинги «Оценка качества обучения», по индексу Хирша, RAEX и другие. Используется новая методика агрегирования рейтингов, которая предполагает переход от мест в рейтингах к лигам, использование нового математического аппарата сверток, базирующихся на теории голосования в малых группах (Борда, Кондорсе, Симпсона, плюралитарная и другие).

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Материал предоставлен ТюмГу