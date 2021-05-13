В США признали российскую подлодку "Лада" одной из самых бесшумных в мире

В Соединенных Штатах рассказали о самой бесшумной российской подлодке. Фото: пресс-служба Северного флота

Американский журналист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest рассказал о самой опасной российской подводной лодке.

Речь идет о субмарине "Лада", которая, по мнению автора, может быть "одной из самых тихих подлодок в мире". Новейшая силовая установка "Лады" которой делает ее настолько бесшумной, что ее приближение практически нельзя услышать. Кроме того, ее каплевидная форма улучшает аэродинамику подлодки, что позволяет избегать турбулентности и не создавать заметный шум.

Также у "Лады" электричество вырабатывается в том числе и за счет химической реакции, что позволяет избегать "лязгающего" шума двигателя. Она может быть тише некоторых атомных подводных лодок, так как насос, перегоняющий хладагент для охлаждения реактора, издает достаточно громкие звуки.

Ранее журналист Марк Эпикос в материале The National Interest отметил, что новый танк Т-90М "Прорыв" заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников. В российской модификации значительно обновлена башня, установлена современная система управления огнем "Калина", а также мощный двигатель. Возросла защита танка от противотанковых управляемых ракет и других типов снарядов.