Риелтор объяснил, как не нарваться на мошенников при покупке квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА

Риелтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников дал совет, как не нарваться на мошенников при покупке недвижимости. Для этого стоит тщательно проверять все документы и уделять внимание мелочам.

Чаще всего мошенники работают по однотипным схемам. Один из вариантов - это продажа квартиры по поддельным документам. Преступники могут предоставить поддельный паспорт. Чаще всего эта схема используется при сдаче жилья в аренду. Мошенники подделывают документ и сдают чужое жилье.

- Поэтому всегда запрашивайте дополнительные документы у продавца. Делать фальсификацию всех документов мошенники вряд ли станут, - рассказывает NEWS.ru эксперт.

Головной болью покупателя может стать приобретение наследной квартиры. Риски сохраняются даже по прошествии шести месяцев, наследники могут предъявить свои права.

- В некоторых случаях наследникам дают возможность подать на свои права даже через 10–15 лет. Поэтому стоит тщательно проверять все документы по квартире. Еще лучше – брать нотариальные отказы у родственников, - посоветовал Сошников.

Кстати, нотариус проверит законность перехода права собственности на квартиру и исключит ситуации, когда продается жилье недееспособного человека.

- Если интервалы между сделками короткие и квартира регулярно продается, то это должно насторожить, - заключает специалист.

В заключении он советует вести дела напрямую с лицом, которое продает квартиру и не совершать сделки по доверенностям. Тоже касается авансов. Их нужно вносить на счета в присутствии продавца.

Кстати, большинство россиян (59%), которые планируют покупку квартиры в ближайшие пять лет, рассматривают варианты в домах высотой не более 12 этажей, сообщает газета "Известия".