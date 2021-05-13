Россиян предупредили об аномальной жаре и ночных заморозках

Жителей России предупредили об аномальной жаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила жителей нескольких регионов РФ об аномальной жаре. Речь идет о Москве, Поволжье, Новгородской и Кировской областях.

В частности, 14 мая в столице ожидается температура воздуха до 24 градусов тепла. Следующая неделя начнется с еще большего потепления — до 25-30 градусов, пишет "Российская газета".

В Новгородской и Кировской областях ожидается потепление до 31 градуса, но возможны и кратковременные дожди. Кроме того, Архангельской области потеплеет до 26 градусов, в Коми — 25-30 градусов, в Мурманской области — плюс 15-20 градусов. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях воздух прогреется до 21-26 градусов.

В Томской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов. Также они возможны в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что с 10 по 16 мая 2021, температура воздуха превысит климатическую норму в центре Европейской России, а в Урал, Сибирь и Приволжский федеральный округ придет тепло. Синоптик также отметил, что в Центральном федеральном округе всю неделю будет от 19 до 25 градусов тепла. Он добавил, что такая летняя погода связана с выраженным антициклоном в центре Европейской части России.