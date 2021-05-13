«Прооперировали легкие, вытащили шесть дробин»: отец пострадавшего в Казани школьника рассказал о самочувствии сына

Отец одного из пострадавших в казанской гимназии рассказал о самочувствии сына Фото: REUTERS

Отец одного из пострадавших во время трагедии в казанской школе учеников рассказал, что его сын по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. Ребенок пережил операцию на легких, но до сих под подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку врачи опасаются, что он все еще не в состоянии дышать самостоятельно.

Руслан Хамитов сообщил, что его 14-летний сын Тимур получил тяжелые ранения, срочную операцию ему сделали в Казани, а вот для дальнейшего лечения школьника отправили в Москву.

«Врачи пока полную информацию не дают, чтобы мы не паниковали. На данный момент сказали, что прооперировали легкие, вытащили шесть дробин. Состояние пока стабильное. Он находится в искусственной коме под ИВЛ. Пока не отключают, потому что боятся, что не сможет сам дышать», — цитирует Руслана Хамитова Пятый канал.

Мужчина добавил, что еще одна дробина остается в шее мальчика. Казанские медики не стали пока извлекать ее, поскольку ребенок и так пережил сложную операцию. Еще одну процедуру предстоит провести уже столичным хирургам.

Ранее власти Татарстана сообщили, что на лечение в Москву переведены восемь человек, получивших ранения во время нападения на казанскую гимназию. В пресс-службе президента Татарстана отметили, что все пациенты перенесли транспортировку благополучно, передает телеканал «360».

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 утром 11 мая. В результате нападения погибли девять человек, больше 20 получили ранения. Нападавшего удалось задержать в тот же день. Ожидается, что для комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиева направят в столичный институт Сербского, передает «Свободная пресса».