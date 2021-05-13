В России 13 мая 2021 года выявили 8 380 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на четверг, 13 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 913 439 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заразившихся выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2718. Второе место по количеству заболевших остается за Санкт-Петербургом, где зарегистрировали 734 заразившихся. Тройку замыкает Московская область с показателем 642.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 392 летальных исхода, а вылечили 9 349 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 114 723 заразившихся, всего выздоровели 4 527 878 человека, что составляет 92,1 процент от всех заболевших.