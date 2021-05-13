В правительстве сообщили о стабилизации цен на продукты

Российское правительство сообщило о замедлении роста цен на продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России сообщило о стабилизации цен на продукты. Об этом пишет пресс-служба кабинета министров.

- За годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте, — гласит сообщение пресс-службы.

Также рост цен на другие продукты, кроме овощей, замедлился до 0,7% с 1,2% в марте этого года.

Ранее правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Ограничение не коснется продуктов, которые предназначены для гуманитарной помощи другим странам, для российских военных баз в других странах и для российских организаций на Байконуре и на Шпицбергене.