В офисе Зеленского раскрыли ожидания от встречи с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным планируется проанализировать ход выполнения договоренностей парижского саммита «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», - приводит «РБК- Украина» главы офиса украинского лидера.

Напомним, украинский лидер в своем видеообращении предложил российскому коллеге встретиться «в любой точке Донбасса» для обсуждения мира в регионе. Президент России отметил, что для начала Киев должен обсудить этот вопрос с представителями ДНР и ЛНР. Позднее Путин пригласил Зеленского для разговора в Москву, но в Раде отметили, что такой вариант был бы неприемлем. Позже глава незалежной назвал Ватикан идеальным местом для такой.