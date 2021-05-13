Зеленский подписал закон, позволяющий ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает национальному регулятору в сфере энергетики полномочия ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента», - говорится в заявлении Верховной рады в четверг, 13 мая.

В офисе украинского лидера уточнили, что глава государства подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», принятый Верховной Радой 15 апреля текущего года.

Принятый закон также дает полномочия Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, полностью прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца текущего года, что может быть сделано, если регулятор отменит результаты аукционов по доступу к межгосударственным электросетям для поставок электроэнергии из этих двух стран.