Евродепутат подняла вопрос о мерах против Facebook из-за утечки данных

В ЕП подняли вопрос о мерах в отношении Facebook Фото: pixabay.com

Депутат Европартамента от Румынии Кармен Аврам подняла вопрос о возможных мерах в отношении компании Facebook в связи с крупной утечкой персональных данных пользователей соцсети. Свою позицию политик изложила в обращении к Еврокомиссии.

«В публикации содержатся телефонные номера, имена, физические и электронные адреса, а также биографические данные. Специалисты в области безопасности заявляют, что хакеры могут использовать эти данные, чтобы выдавать себя за других людей в мошеннических целях», — цитирует слова политика RT.

Аврам добавила, что всего были похищены данные 533 млн пользователей, среди которых более двух десятков ее коллег по Европейскому парламенту. Политик подчеркнула, что это показывает насколько масштабное количество данных собирают соцсети и насколько уязвима их система.

Также Аврам уточнила, как меры будут приняты в отношении соцсети из-за произошедшего.

«Может ли Еврокомиссия заблокировать доступ Facebook к данным 430 млн граждан — участников Европейского единого рынка в свете того, что медийный гигант, судя по всему, неоднократно нарушал Общий регламент по защите данных и Постановление ЕС о защите конфиденциальности в секторе электронных средств связи?» — спросила евродепутат.

Напомним, ранее европарламентарии (ЕП) от Италии также обратились в Еврокомиссию с вопросом о возможном введении мер против Facebook, но по другой причине. Политики отметили, что соцсеть все чаще стала ограничивать пользователей в выражении их собственного мнения по тем или иным вопросам, передает газета «Известия».

А тем временем в России уже намечены заседания суда, где будут рассмотрены 22 протокола, составленных Роскомнадзором в отношении Facebook, Google и Twitter в связи со систематическим неудалением запрещенного контента, передает Москва 24.