Руководство сайтов с аудиторией от 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в России

Руководство сайтов с аудиторией от 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в России Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что руководство зарубежных сайтов с аудиторией от 0,5 миллиона россиян обяжут открывать филиалы в России.

Речь идет о законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний.

- Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях, — сообщил Хинштейн у себя в Telegram-канале.

В начале апреля суд принял решение вынести штраф соцсети TikTok на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на акции протеста в Москве. Сервис признали виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации". Кроме того, 2 апреля суд наложил три штрафа на Twitter, общая сумма всех штрафов составила 8,9 миллиона рублей.