Ростех разработал систему обнаружения за пять секунд взрывчатых веществ и химикатов в воздухе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Ростеха разработали систему обнаружения взрывчатых веществ и химикатов в воздухе, которая срабатывает в течение пяти секунд. О новой разработке сообщила пресс-служба госкорпорации.

Как сообщается, современный комплекс, получивший название «Сегмент Гамма», впервые представил Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Опытный образец демонстрируется на международном салоне «Комплексная безопасность», который сегодня проходит в Подмосковье.

Комплекс проводит постоянный мониторинг воздух в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических, а также биологических агентов, при этом, как отмечает Ростех, эффективность обнаружения этих веществ и агентов составляет не менее 99,8 процентов.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, максимальный радиус действия комплекса составляет 30 метров, но он способен быть меньше в зависимости от окружающих условий.