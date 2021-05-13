Правительство выделит около 1 млрд рублей для туроператоров, вывозивших россиян из Турции и Танзании Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство России выделит около 1 млрд рублей на поддержку туроператоров, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что из этих стран вывезли более 50 тысяч граждан

«Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан. Это свыше 50 тысяч человек. Мы выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, один миллиард рублей для компенсации их затрат», - сказал глава правительства в ходе заседания кабмина в четверг, 13 мая.

Кроме того, правительство собирается оказать поддержку тем туроператорам, которые организуют внутренние чартерные программы по России. Им кабмин намерен направить 1,2 млрд рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям. Мишустин уточнил, что весь перечень таких туроператоров определит Ростуризм.

Напомним, 12 апреля было принято решение приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, но было ограничено двумя рейсами в неделю.