Посол Латвии: отношения Риги и Москвы находятся на самом низком уровне со времен холодной войны

Латвийский посол заявил, что отношения Риги и Москвы находятся на самом низком уровне со времен холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвийский посол в России Марис Риекстиньш заявил, что сейчас отношения Риги и Москвы находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.

- Понятно, что сейчас эти отношения можно охарактеризовать как низшую точку со времен холодной войны. У этого несколько причин, исторических причин, но главным поворотом в этих отношениях стали события 2014 года, — сказал он в эфире телеканала TV3.

Посол добавил, что несмотря на сложную политическую ситуацию экономические отношения РФ и Запада продолжают быть активными, а Евросоюз продолжает быть важным торговым партнером для России. Именно поэтому политическая картина "очень смешанная", добавил Риекстиньш.

23 апреля МИД Латвии, Эстонии и Литвы объявили о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией, спецслужбы которой обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году.