Больше половины россиян не хотят жить в домах выше 12 этажей Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство россиян не хотят жить в домах выше 12 этажей. Об этом сообщили 59% опрошенных.

В домах до пяти этажей покупку жилья рассматривают 32% респондентов. А в диапазоне от шести до 12 этажей выбирают варианты 27% покупателей. Столько же не придают значения этажности дома.

И только 14% опрошенных хотели бы жить в высотных домах.

Эксперты подтверждают, что большинство россиян предпочитают жить в домах средней этажности. Хотя и высотное жилье имеет своего покупателя, пишет газета «Известия».

Опрос был проведен сервисом «Дом.РФ» и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее риелтор Алексей Силантьев посоветовал, как проверить застройщика перед покупкой первичного жилья. Перед покупкой стоит обращать внимание на цену квартиры. Если цена слишком низкая, то это должно вызывать подозрения.

Стоит почитать отзывы в интернете, если кто-то уже становился жертвами недобросовестного застройщика, то в сети будут негативные истории, пишет ФАН.