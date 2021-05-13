Кремль опроверг утверждения о поглощении Россией Донбасса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле опровергли заявления о планах России присоединить Донбасс, которая, по утверждению агентства Bloomberg, содержится в одном из документов Европейского союза. По словам пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Москвы нет в планах никого поглощать.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», - заявил журналистам представитель Кремля, комментируя материалы, которые, по информации издания, должны быть представлены на саммите Европейского союза, запланированном на конец мая.

Напомним, ранее Bloomberg написал, что, согласно документу Европейского союза, действия Москвы направлены на «фактическую интеграцию» неподконтрольных Киеву территорий Украины, а именно самопровозглашённых Луганскую и Донецкую народные республики. Как утверждается, организация выборов в ДНР и ЛНР, а также выдача жителям самопровозглашённых республик российских паспортов направлена именно для реализации целей дальнейшего поглощения этих территорий.