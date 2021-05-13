Кремль: Договоренностей о встрече Путина и Байдена пока нет

Дмитрий Песков снова сообщил об отсутствии договоренностей о встрече Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что каких-либо договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока нет.

- Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Тема (российско-американского саммита) по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, в каком формате пройдет возможная встреча президентов — очно или онлайн. Песков сказал, что "это будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов".

Ранее Джо Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. Так американский лидер ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что Россия причастна к недавней кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Президент Соединенных Штатов добавил, что у американских спецслужб "нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства, что вирус находится в РФ".