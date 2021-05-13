Песков: правительство Мишустина стало "пожарной командой" в борьбе с пандемией

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Михаила Мишустина стало «пожарной командой». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что благодаря его работе Россия проходит через кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекцией, с минимальными потерями.

«Это, безусловно, очень важное событие. Вы знаете, что правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, "пожарной" команды... Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства мы проходим через этот период с минимально возможными потерями», - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают отчет правительства, с которым Мишустин выступил в среду, 12 мая.

Представитель Кремля назвал очень важным тот факт, что кабмин уже на сегодняшний день говорит о необходимости «выхода на траекторию роста» и называет свои меры планами роста. По его словам, это уже неоднократно получало позитивную оценку со стороны президента России Владимира Путина.