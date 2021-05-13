Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото чемпионата Европы по водным видам спорта

Результат российских спортсменок составил 96,2904 балла. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, котрые проходят в Будапеште с 10 по 23 мая 2021 года.

Результат наших синхронисток составил 96,2904 балла. Второе место заняли украинки - Марта Федина и Анастасия Савчук, их результат 92,6862 балла. Третье место заняли австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри, спортсменки набрали 89,4592 балла, сообщает ТАСС.

Техническую программу дуэтов должна была пройти 10 мая, но соревнования перенесли из-за технической неисправности звуковой аппаратуры.

Светлане Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 12-кратной чемпионкой Европы.

Светлане Колесниченко 27 лет. В ее спортивном багаже одно олимпийское золото, 16 побед на чемпионатах мира и 10 - на чемпионатах Европы.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира Европы по водным видам спорта.