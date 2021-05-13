Кремль: В России не будет амнистии в честь 76-й годовщины Победы и Дня России

В Кремле сообщили, что Россия не планирует объявлять амнистию к праздникам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не планирует объявлять амнистию в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне или предстоящего Дня России, который праздную 12 июня.

- Нет, пока ничего такого нет на повестке, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин согласился с тем, что следует "посмотреть" на перспективы проведения в стране широкой амнистии, однако этот вопрос следует тщательно обдумать. Надо внимательно посмотреть и понять, как люди будут относиться к тому, что совершившие правонарушения окажутся на свободе, отмечал российский лидер.Глава государства добавил, что за последние двадцать лет тюремное население на территории России сократилось вдвое, а количество заключенных под стражу людей – в четыре раза.