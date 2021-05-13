В МВД объяснили, почему камеры не распознали оружие в руках у убийцы из Казани

Система "Безопасный город" не распознала оружие в руках у Ильназа Галявиева. Фото: скриншот видео.

В ВНИИ МВД рассказали, почему система "Безопасный город" не распознала оружие в руках у Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу по детям в гимназии №175 в Казани.

Большая часть бюджета на "Безопасный город" и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, сообщил ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД России Геннадий Пучков во время выступления на международном салоне "Комплексная безопасность - 2021".

Напомним, 11 мая в казанской гимназии 19-летний злоумышленник устроил стрельбу. Жертвами Ильназа Галявиева стали девять человек, семеро из них - дети. Преступник был задержан на месте благодаря вахтерше, которая успела нажать тревожную кнопку. Позднее выяснилось, что от охраны школа отказалась еще в 2020 году.

На допросе Ильназ заявил, что считает себя богом. В школу он пришел, чтобы "уничтожить биомусор". 12 мая Советский районный суд, заслушав подсудимого, арестовал его на два месяца. Галявиеву грозит за массовое убийство пожизненное заключение.