Путин проведет 13 мая 2021 встречу с генсеком ООН

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 13 мая, президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что генсек ООН сегодня находится с визитом в Москве.

«И сегодня в режиме видеоконференции президент также пообщается с генсекретарем. Мы дадим сообщение, как мы делаем в случае телефонных разговоров», - сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции в четверг, 13 мая.

Как уточнил Песков, решение о встрече с Гутерришем и Путина в онлайн-режиме связано не с состоянием здоровья российского лидера, а с необходимой эпидемиологической предосторожностью.

По словам пресс-секретаря главы государства, состояние здоровья у президента России «отменное». Песков отметил, что выбор онлайн-режима «никоим образом не связано с состоянием его здоровья», а «связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов».