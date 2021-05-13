Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 мая 2021 13:17

Путин проведет 13 мая 2021 встречу с генсеком ООН

Встреча пройдет в режиме видеоконференции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 13 мая, президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что генсек ООН сегодня находится с визитом в Москве.

«И сегодня в режиме видеоконференции президент также пообщается с генсекретарем. Мы дадим сообщение, как мы делаем в случае телефонных разговоров», - сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции в четверг, 13 мая.

Как уточнил Песков, решение о встрече с Гутерришем и Путина в онлайн-режиме связано не с состоянием здоровья российского лидера, а с необходимой эпидемиологической предосторожностью.

По словам пресс-секретаря главы государства, состояние здоровья у президента России «отменное». Песков отметил, что выбор онлайн-режима «никоим образом не связано с состоянием его здоровья», а «связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов».