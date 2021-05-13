Обнародованы документы на оружие Ильназа Галявиева, стрелявшего в казанской гимназии

Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие 14 апреля. Фото: Пятый канал

Обнародованы фотографии документов на оружие Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе 11 мая. Согласно выписке из журнала 19-летний молодой человек приобрел гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT.

Лицензию на оружие ему выдали 14 апреля. А уже через два дня он отправился с документом в магазин и приобрел ружье, передает Пятый канал.

Выписка из журнала магазина. Фото: Пятый канал

Добавим, в результате нападение на казанскую гимназию № 175 погибли девять человек: семь учеников и два учителя. Еще больше двадцати получили различные ранения. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, восемь из них доставили на лечение из Казани в Москву.

Одним из пострадавших стал 14-летний Тимур. Его отец рассказал, что сейчас мальчик находится в состоянии искусственной комы, врачи уже извлекли у него из легких шесть дробин, еще одна остается у него в шее.

Как передает ОТР, четверо из доставленных в Москву школьников находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом.

Ранее «КП» пообщалась с врачом-психиатром Артемом Гилевым, чтобы узнать может ли выявленная у Ильназа Галявиева опухоль мозга избавить его от тюрьмы.