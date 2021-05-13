Кандидат в канцлеры ФРГ назвал неприемлемыми «шантаж и угрозы» США по «Северному потоку-2» Фото: REUTERS

«Северный поток – 2» является экономическим проектом, который отвечает интересам Берлина, и не Вашингтон принимает решения по данному вопросу. Такое заявление сделал кандидат в канцлеры Германии от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч.

Как он отметил, США «не должен принимать решения об энергетическом обеспечении Германии и Европы».

«Шантаж и угрозы неприемлемы в отношениях партнеров. Этот проект отвечает интересам Германии и конкретно жителей федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания», - приводит ТАСС слова политика, который подчеркнул необходимость скорейшего завершения проекта, отметив, что в первую очередь это экономический проект, «и именно так его надо рассматривать».

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что рассматривать «Северный поток-2» как рычаг влияния на Россию нереалистично, отметив смысл проекта заключается в обеспечении энергетической безопасности для ФРГ.

Незадолго до этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Европейского союза, сделал свой выбор в пользу газопровода. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал не политизировать проект.