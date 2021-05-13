На МКС вышла из строя американская система получения воды

В американском модуле МКС сломалась система получения воды. Фото: NASA

В американском жилом модуле Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения воды. Об этом сообщает сайт NASA.

Отмечается, что жизни членов экипажа станции ничего не угрожает.

- Экипаж вне опасности и располагает на борту различными запасными частями для начала ремонта, который, как ожидается, будет завершен в начале следующей недели, — гласит текст сообщения.

Также указано, что на МКС есть достаточный запад воды, который позволит обеспечить потребности членов экипажа в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что на МКС продолжается утечка воздуха. Только за последнюю неделю в промежуточной камере российского сегмента космонавты залатали две трещины, после чего люк был закрыт. Позже экипаж обнаружил возможное место утечки. Обнаружить это им помогли чаинки, а сейчас специалисты попросили космонавтов заклеить его скотчем.