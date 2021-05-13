Мосгорсуд признал законным взыскание с Twitter 4 млн рублей

Мосгорсуд признал законным взыскание с Тwitter 4 млн рублей Фото: REUTERS

В четверг, 13 мая, Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с компании Тwitter 4 миллиона рублей за нарушение закона о локализации баз данных, то есть непереносе данных российских пользователей на территорию России.

«Апелляционная жалоба Twitter оставлена без удовлетворения, решение Мещанского районного суда Москвы от 16 ноября 2020 года оставлено без изменения», - приводит «Интерфакс» заявление Мосгорсуда.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Тwitter, который не предоставила в установленный срок сведений о выполнении требований о переносе данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на российской территории, что предусмотрено принятым законом «О персональных данных».

Аналогичный штраф был выписан и Facebook, который не стал обжаловать решение суда.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. И за такое же нарушение дополнительный штраф в размере по 20 миллионов рублей могут назначить Google и Facebook.