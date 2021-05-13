Школа в Казани, где была стрельба, отказалась от ЧОП в марте 2020 года

Директор школы №175 в Казани Амина Валеева сообщила, что отказалась от услуг ЧОП в марте 2020 года. Фото: Егор Алеев/ ТАСС.

Директор школы №175 в Казани Амина Валеева сообщила, что отказалась от услуг ЧОП в марте 2020 года. Причиной расторжения договора о сотрудничестве стал перевод детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

За порядком в учебном заведении следила вахтерша, которая и нажала на тревожную кнопку.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев, оказавшийся бывшим учеником заведения, устроил стрельбу. Жертвами нападения стали девять человек. Молодой человек пронес в школу пятизарядное гладкоствольное ружье и совершил не менее 17 выстрелов. Кроме того, от рук злоумышленника пострадали 32 человека.

Преступник был взят на месте. На допросе он заявил следователям, что является Богом. Позднее в следственном комитете рассказали, что у Ильназа обнаружена опухоль мозга.

По решению суда Галявиева взяли под арест на два месяца.