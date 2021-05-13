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Общество13 мая 2021 14:00

Минэке объяснили, как отличить мошенников от настоящих сборщиков пожертвований

Запускать сборы могут только организации, физическим лицам делать это запрещено
Елена АКИМОВА
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Минэке объяснили, как отличить мошенников от настоящих сборщиков пожертвований

Минэке объяснили, как отличить мошенников от настоящих сборщиков пожертвований

Фото: Александр ГЛУЗ

Замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Елена Иваницкая объяснила, как отличить настоящих сборщиков пожертвований от мошенников.

Сегодня все чаще в сети можно увидеть призывы о помощи. Кто-то собирается средства на лечение, кто-то на финансирование некоммерческих организаций, блогеры просят переводить им средства за стримы. Но стоит помнить, что запускать сбор пожертвований разрешено только организациям. Физические лица запускать такие акции не могут.

- Прежде чем помочь, стоит проверить информацию о сборщике. Она должна быть размещена на сайте проекта: что за программа, для кого или на какие цели идет сбор пожертвований, - отметила собеседница ФАН.

Не лишним будет обратить внимание на отчетности НКО, проверить, как расходовались средства, собранные в предыдущие акции.

Важным является и наличие в открытом доступе отчетности НКО о своей деятельности в целом за предыдущий год.

В начале 2021 года было предложено дополнить КоАП РФ статьей «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований». Это поможет защитить россиян от мошенников, которые незаконно собирают пожертвования. Сегодня имеется пробел в законодательстве, который позволяет любому объявить о сборе средств, сообщает газета "Известия".