В России предложили ввести ипотеку под 3% для молодых ученых

Минобрнауки предложило ввести льготную ипотеку для молодых ученых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что ведомство предложило ограничить ставку по ипотечным кредитам для молодых учеными тремя процентами.

- Могу сказать, что мы сформировали и направили в правительство и предварительно заручились поддержкой на расширение перечня тех, кто будет иметь доступ к этой программе - по стажу работы в научных организациях. Точно так же в этих предложениях есть предложение по льготным ипотечным кредитам с процентной ставкой не более 3% годовых, — сказал Фальков в ходе парламентских слушаний.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о продлении программы льготной ипотеки для новостроек. Он добавил, что около 45 тысяч семей получили льготные кредиты по ставке до 3% для приобретения жилья в сельской местности. Кроме того, тысячи семей улучшили жилищные условия благодаря "Дальневосточной ипотеке".