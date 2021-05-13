Создатель Ethereum пожертвовал $1 млрд на борьбу с ковидом в Индии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых молодых криптовалютных миллиардеров мира и основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом в Индии.

Разработчик перевел фонду India COVID-Crypto Relief 500 ETH и более 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции.

Помимо этого Бутерин перевел Ethereum и Dogelon Mars на сумму в $336 млн в некоммерческую организацию Methuselah Foundation, а также 13 тысяч ETH на $54 млн в адрес организации Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему свету.

Бутерин направил часть пожертвований в токенах, которые он получил от разработчиков различных проектов. Создатели Shiba Inu, Akita Inu и Dogelon Mars направили 50% эмиссии своих монет Бутерину.

Напомним, что в последнее время криптовалюта Dogecoin стала очень популярна. В начале мая 2021 года она превзошла биткоин по количеству запросов в Google. Это привело к резкому росту комиссий за транзакции в сети Ethereum.

В последний месяц в Индии фиксируется большой прирост заболевших коронавирусом. Более того, у переболевших пациентов врачи стали диагностировать "черный грибок". В особенности он появляется у тех, кто прошел терапию ИВЛ.