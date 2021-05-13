Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам Фото: REUTERS

Мусульманский праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан, в этом году мусульмане всего начали отмечать с заходом солнца 12 мая, и продолжают в течение дня 13 мая.

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам Фото: REUTERS

В этот день правоверные мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), а также надевают лучшую одежду и готовят традиционные блюда, после чего накрывают праздничные столы, приглашают в гости близких, соседей и друзей.

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам Фото: REUTERS

В четверг, 13 мая, утром в российских мечетях прошли праздничные намазы по случаю Ураза-байрама, который длится три дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам Фото: REUTERS

Как утоняется, Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети не принимают прихожан из-за коронавирусной инфекции. Праздничные намазы проходят при участии духовенства, сотрудников Духовного управления мусульман и транслируются онлайн.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.