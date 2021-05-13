Гинцбург призвал начать испытания вакцины "Спутник V" на детях

Александр Гинцбург призвал начать испытания российский вакцин от COVID-19 на детях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал начать в России испытывать вакцины от коронавирусной инфекции на детях.

- На детях надо получить разрешение… Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Специалист добавил, что дети составляют 20% от всего населения в мире и, к сожалению, тоже умирают от коронавирусной инфекции.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, как будут проходить испытания вакцины от коронавируса на детях. Он отметил, что дети будут разбиты на три или четыре возрастные группы. Ученый отметил, что в состав вакцины, скорее всего, не будут внесены изменения. Гинцбург также заверил, что если к началу испытания прививки на детях будет проведены исследования назальной формы вакцины, то именно она будет применяться в первую очередь на маленьких пациентах.