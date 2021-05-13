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Общество13 мая 2021 14:31

Академик объяснил, что на самом деле происходит на Чернобыльской АЭС

Российский ученый заверил, что повторение катастрофы невозможно физически
Елена АКИМОВА
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Академик объяснил, что на самом деле происходит на Чернобыльской АЭС

Академик объяснил, что на самом деле происходит на Чернобыльской АЭС

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В американской научном журнале Science появилась статья, в которой ученые высказали озабоченность ситуацией вокруг Чернобыльской АЭС. Эксперты отмечают, что спустя 35 лет после катастрофы в четвертом блоке зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива.

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН и АПЭ Владимир Кузнецов оценил степень угрозы и объяснил, почему ситуация не повторится.

Российский ученый склонен полагать, что подобные выводы надуманы, а автор статьи – не разобрался в ситуации или пытается выбить себе очередной американский грант.

Вызывают сомнения и комментарии украинских экспертов, которые комментируют исследование. Они ошибаются в величине запасов ядерного топлива минимум на 20 тонн. Скорее всего, люди знают о ситуации поверхностно.

- Чтобы пошла реакция ядерного деления, нужны определенные условия, и не одно, а несколько. В том числе, критическая масса урана. В реакторе и подаппаратных помещениях таких объемов нет чисто физически, - отмечает эксперт в беседе с сайтом mk.ru.

Он задается вопросом: кто и как установил в подаппаратные помещения датчики, данные с которых стали основанием для научного изыскания? Мало кто решится добровольно зайти в указанные помещения, а тем более длительное время наблюдать за ситуацией, чтобы определить куда размещать устройства.

- В статье говорится о наличии воды в подаппаратном помещении. Как она может попасть туда через два защитных саркофага? Но самое гласное, нет условий для реакций. Все это российскими учеными было озвучено еще в 1990 году. Всего в реакторе РБМК-1000 было порядка 192 тонны ядерного топлива. Определенное количество было выброшено в окружающую среду, в подаппаратных помещениях осталось порядка 60 тонн. Реакции распада идут и будут идти пока все не завершится. На это уйдут тысячелетия, - заключил ученый.