"Аэрофлот" отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом 14 мая 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» отменит рейсы между Москвой и Тель-Авивом в пятницу, 14 мая. Причиной такого решения стало обострение палестино-израильского конфликта.

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив – Шереметьево», - говорится в заявлении авиакомпании.

«Аэрофлот» начал оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Как уточняется, пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах, а также платы за переоформление в пределах срока действия билета, или же возврат без применения каких-либо штрафных санкций.

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник поле того, как боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС выдвинуло израильским властям ультиматум с требованием отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Через несколько часов появилось сообщение о том, что около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям. От Израиля последовали ответные действия. Как сообщал сайт kp.ru, израильская армия готовит план наземной операции в секторе