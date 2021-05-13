Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021. Фото: REUTERS

Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщил РИА Новости выдвинувший его писатель Сергей Комков.

"Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что "Ваш кандидат включен в список", — сказал писатель журналистам.

По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.

Академик напомнил, что президента России Владимира Путина ранее включали в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года.

Сергей Комков - писатель, доктор философских и педагогических наук, профессор, президент Всероссийского общества «Образование».

Комков и ранее выдвигал российского лидера на престижную премию мира. Так, 9 сентября прошлого года он отправил заявку в комитет премии и уже 10 сентября получил положительный ответ.

Президент России Владимир Путин ранее стал одним из самых влиятельных лидеров мира, по версии журнала TIME.