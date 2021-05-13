Детский омбудсмен призвала наградить учителей школы в Казани, где произошла стрельба

Анна Кузнецова призвала наградить учителей школы в Казани, где произошла стрельба Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала наградить учителей казанской школы, где 11 мая произошло вооруженное нападение.

- От коллег, уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей, — написала Кузнецова у себя в Facebook.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. По последним данным, в результате произошедшего погибли 8 человек, среди которых семеро — дети. Еще 32 человека пострадали.

Ранее Анна Кузнецова назвала "верхом трусости" стрельбу по детям. Она выразила соболезнования "от всего сердца" родным и близким погибших в результате инцидента. Также Кузнецова объявила минуту молчания в начале заседания Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

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